شكرا لقرائتكم خبر عن أغنيتان جديدتان لـ ماجد المهندس بتوقيع هانى عبد الكريم ومحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن محمدى مع المطرب العراقى ماجد المهندس فى أغنيتين جديدتين من كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ويقدمهما المهندس باللهجة المصرية، والأغنيتان تحملان طابعا دراميا رومانسيا، ومن المقرر أن يتم طرحهما خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح المهندس مؤخرا أغنية "مو ضرورى"، وهى من كلمات رامى العبودى، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وكان المطرب ماجد المهندس، قد طرح أيضا كليب "يالى أحبك موت" فى عيد الفطر الماضى، وهى واحدة من أغنيات ألبوم "شهد الحروف"، والأغنية من كلمات الأمير فهد بن خالد، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإخراج الكليب وليد ناصيف، وتم تصويرها بدبي لمدة ثلاثة أيام .

ويشمل ألبوم ماجد المهندس الجديد 10 أغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغانى من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر، في تعاون شعاره الطرب والأصالة على أن تطرح أول 4 أغنيات خلال الأيام القليلة القادمة ويتبعها باقي الأغاني حسب خطة طرح أعدتها الشركة المنتجة للترويج للألبوم، والأغنيات الأربعة هى "شهد الحروف" من كلمات بدر بن عبد المحسن "ياللى أحبك موت" كلمات فهد بن خالد، "جفن الليل" كلمات بدربن عبدالمحسن " لحظة هواي" كلمات دايم السيف.