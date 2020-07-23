كريم فهمي يستعرض لياقته.. وعفيفي: "أحلى جانات مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حرص الفنان كريم فهمي، على اظهار لياقته البدنية، أمام متابعيه وجمهوره عبر حسابه على إنستجرام. ونشر فهمي، مجموعة صور له، وعلق: "وضع الوحش.. قيد التشغيل". بينما علق صديقه كريم عفيفي، على الصور، قائلا: "أحلى جانات مصر العسلية". يذكر أن كريم فهمي، ينتظر عرض فيلمه السينمائي الجديد "ديدو" وهو من إخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد فتحي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم .

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