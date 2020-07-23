ريا أبي راشد في جلسة تصوير بشوارع روما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

كشفت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، عن جلسة تصوير لها في شوارع روما، التي تبدو فارغة، بسبب التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

ونشرت ريا، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا هذه ليست عودة، أرسل الحب، أشعر بالغربة قليلا، عندما تكون روما فارغة".

وتقدم ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، وهو من أهم البرامج الفنية التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، بدأ عرضه على شاشة إم بي سي 2 منذ عام 2005، ويدخل البرنامج في موسمه السابع ليكمل مسيرة نجاحه التي حققها على مدار السنوات الماضية، في عرض ومتابعة أهم الأحداث السينمائية والفنية على الساحة العربية والعالمية.