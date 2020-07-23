هل يسعى كانيي ويست للطلاق من كيم كارداشيان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 04:42 صباحاً - يبدو أن التجمع الإنتخابي الأول لمغني الراب الأمريكي كانيي ويست لم يكن موفقاً بسبب انهياره بالبكاء واعترافه بأنه فكر وزوجته بإجهاض الحمل الأول بابنته نورث لولا أن جاءته إشارة من "الله" والكتاب المقدس جعلته يغير رأيه بعد نقاش طويل مع كيم كارداشيان عام 2013 قبل زواجهما عام 2014، وأشار كانيي ويست بالتجمع الإنتخابي نفسه، إلى أن كشفه تفكيره وزوجته كيم كارداشيان بإجهاض ابنتهما الكبرى نورث عام 2013 قد يعرضه للطلاق لأنه أغضب كيم كارداشيان جداً.

وظهر كانيي ويست حسب وصف بعض معجبيه : هشاً نفسياً كما علق البعض بأنه بأمس الحاجة للعلاج لدى طبيب نفسي.

وأعلن مغني الراب الأمريكي كانيي ويست، اليوم الأربعاء عبر "تويتر"، أنه يحاول طلاق زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ثم حذف التغريدة بعد دقائق ،لكن بعد أن تداولتها معظم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب كانيي ويست تغريدة خاصة في وقت متأخر من الليل على موقع التواصل الإجتماعي" تويتر" قال فيها: "كنت أحاول طلاق كيم منذ أن التقت مغني الراب ميك ميل في وارلدولف لإصلاح السجون".

حاولت كيم كارداشيان معالجته نفسياً بمصح

في وقت سابق، كشف مغني الراب كانيي ويست، المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 ،أن زوجته كيم كارداشيان ووالدتها حاولتا إدخاله مستشفى للأمراض العقلية.

وكتب عدة تغريدات مسيئة لزوجته كيم كارداشيان وعائلتها،ثم قام بحذفها فيما بعد.

ومازال الكثير من الخبراء يشككون في نية كانيي ويست الترشح لإنتخابات الرئاسة الأمريكية خاصةً بعد الفوضى التي شابت تجمعه الإنتخابي الأول،وظهوره بصورة رجل مهزوز نفسياً ومتأثراً لتفكيره بإجهاضه ابنته الكبرى نورث،وكشفه أيضاً إنقاذه والدته من الإجهاض ومعارضته لرغبة والده بالتخلص منه لأنه مشغول وغير مستعد لأن يكون أباً له،بينما مفترض بالمرشح الرئاسي أن يكون قوياً وصلباً لتحمل مسؤولية رئاسة بلد ضخم وقوي كأميركا.

وصدقت توقعات الخبراء،فبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية،فأن مغني الراب كانيي ويست بعد إعلانه يوم 4 يوليو- تموز 2020 عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية ،قام أمس الثلاثاء بنشر تغريدة في "تويتر" استشار من خلالها معجبيه بمواقع التواصل الإجتماعي ،إذا كان عليه مواصلة حملته الإنتخابية للرئاسة الأمريكية أو تأجيل ترشحه للرئاسة الأمريكية إلى عام 2024؟

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وهذا التساؤل يشير إلى احتمالية إلغاء كانيي ويست ترشحه للإنتخابات الأمريكية هذا العام .

ويقال إن كيم كارداشيان وعائلتها تشعران بالقلق على كانيي ويست الذي يعاني من مرض "ثنائي القطب" ،وتشك بأنه يمر بحالة انتكاسة نفسية .

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