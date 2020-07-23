القبض على مدير أعمال هيفاء وهبي.. والفنانة اللبنانية تعلق

علقت الفنانة هيفاء وهبي، على احتجاز محمد وزيري مدير أعمالها، 24 ساعة على ذمة التحريات في اتهامه بالنصب، ونشرت النجمة اللبنانية عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام، قائلة "الحمد الله".

وتطورت الأزمة بعد عودة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، إلى العاصمة بيروت، عقب زيارة استغرقت عدة أيام إلى القاهرة، فى ظل تصاعد الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيرى، بعدما أثار جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا عقب إعلانه الزواج منها.

ونشب خلاف بين هيفاء ووزيرى، بعدما صرح سهاد إمام، محامى محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية، أنها حصلت على

أجر مليون جنيه نظير بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، الذى صورته الفترة الماضية، مشيراً أن تلك الأرقام مثبتة فى العقود المبرمة بين شركة وزيرى وهيفاء وهبى، لافتاً إلى أن الفنانة حصلت على المبلغ قبل التصوير، وأن ما يقال عن وقف طرح الفيلم غير صحيح، خاصة أن موكله له الحق فى التصرف فى الفيلم لأنه ملكه.

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يشار إلى أن نيابة قسم شرطة ثان الشيخ زايد باحتجاز محمد وزيرى مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى 24

ساعة على ذمة التحريات فى اتهامه بالنصب.

وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.