حبس محمد وزيري زوج هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق.. والفنانة تعلق

رنا صلاح الدين - في أول خطوة قانونية بعد أسابيع من اندلاع أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري وتبادل الاتهامات بينهما عبر وسائل الإعلام، قررت نيابة قسم ثان الشيخ زايد بحبس وزيري 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية النصب وسرقة أموال خاصة بهيفاء.

وكان وزيري قد حضر إلى مقر النيابة مع محاميه سهاد إمام، بينما حضر ياسر قنطوش بالنيابة عن هيفاء وهبي.

وفي أول تعليق من هيفاء وهبي على الخبر من خلال خاصية الستوري عبر حسابها بموقع انستجرام حيث كتبت "الحمد لله".

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هيفاء وهبي

يأتي ذلك بعد يوم واحد من حصول هيفاء على كامل مستحقاتها المادية عن آخر أفلامها "أِشباح أوروبا"، والذي يقدر بـ 5.5 مليون جنيه من المنتج ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك بعد جلسة مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وكانت هيفاء قد تقدمت مؤخرا بدعوى قضائية ضد محمد وزيري، تتهمه فيها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه دون وجه حق.