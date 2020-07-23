شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد تشارك أبنها الغناء والرقص على أغنية إنساى لـ"محمد رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة مها أحمد، عبر حسابها بموقع انستجرام، "فيديو" بصحبة أبنها عادل مجدى كامل، خلال رقصهما وغنائها على أنغام أغانى النجم محمد رمضان، مما نال من إعجاب جمهورها.

وظهر كلا من الفنانة مها أحمد ونجلها عادل مجدى كامل يرقصان على أغنية "إنساى..الأسطورة والمعلم"، وسط حفاوة كبيرة من جمهورها على السوشيال ميديا.





وكان عادل مجدى كامل احتفل بعيد ميلاد والدته الفنانة مها أحمد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشر صورة له بصحبتها أمام تورتة عيد الميلاد التى تحتوى على مجموعة من صور والدته، معلقا عليها "كل سنة وإنتى طيبة يا كل حياتى.. ربنا يخليكى ليا وميحرمنيش منك أبداً.. وتفضلى دايماً جنبى ومعايا، وتفضل ضحتك ماليا كل حاجة فى دنيتى يا أحلى وأحن وأطيب وأجمل وأخف دم، وألذ أم فى الدنيا".

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يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.