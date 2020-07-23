شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة الموسم الـ17 من الدراما الطبية الأشهر Grey's Anatomy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكاتبة الأمريكية كريستا فيرنوف لـ مسلسل Grey's Anatomy، أن الموسم السابع عشر من العمل، سيدور حول أزمة جائحة فيروس كورونا، COVID-19، وبالتالى فإن الدكتورة ميريديث جراى (إيلين بومبيو) وزملاءها، الذين عالجوا جميع أنواع حالات الطوارئ على مدى أكثر من 350 حلقة، سيتعين عليهم مواجهة الفيروس التاجي وطواقمه الطبية العواقب البشرية، وفقا للتقرير الذى نشر علي موقع usatoday.

وصرحت فيرنوف: "سنعالج هذا الوباء بالتأكيد، لا توجد طريقة لتقديم عرض طبي طويل الأمد ولا ننشر القصة الطبية عن حياتنا"، وأضافت فيرنوف إن المناقشات مع الأطباء الحقيقيين على الأرض سلطت الضوء على الخسائر العاطفية، وهو العنصر الذى من المرجح أن ينعكس على الطاقم الطبي بمستشفى جراي سلون ميموريال.

واستكملت فيرنوف حديثها قائلة "إن الاستماع إلى هؤلاء الأطباء أمر مؤلم حقًا، ومن المؤلم حقًا إدراك ما يمرون به يوميًا".

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والمسلسل ينتمى لفئة الدراما الطبية، ويعتبر من المسلسلات الأعلى مشاهدة فى الولايات المتحدة وحاز على العديد من الجوائز، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم إلين بومبيو، باتريك ديمبسى، ساندرا أوه، كاثرين هيجل، جوستن شامبيرس، جيمس بيكنز، شاندرا ويلسن، ويعرض على شبكة ABC.

قصة المسلسل تدور فى إطار درامى حول ميريديث جراى التى تبدأ العمل فى أحد المستشفيات جنبًا إلى جنب مع طبيب الأعصاب ديريك شبيرد، الذى تقع فى حبه على الفور، لكنها لاحقًا تكتشف أنه متزوج بالفعل من امرأة أخرى، وبالتوازى مع الخط الدرامى الخاص بجراى، تختلط حياتها اليومية فى العمل على المستوى المهنى والشخصى بعدد كبير من الأطباء والمتدربين مختلفى الطباع.

كما كانت قد أعلنت شبكة ABC عن عودة الممثلة الأمريكية "سارة رافيرتى"، التى لعبت دور "دونا"، فى جميع المواسم السابقة من المسلسل الطبى الأشهر " Grey’s Anatomy "، من جديد إلى الموسم السادس عشر من العمل، وذلك وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tv series finale"، وظهرت رافيرتي لأول مرة في الحلقة التى عرضت يوم 30 يناير الماضى، فى دور جديد وهى "سوزان" ، مريضة تأتي لـ جراي سلون لإجراء عملية روتينية، ولكن يحدث لها بعض المضاعفات التى تحير الأطباء.