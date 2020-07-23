شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يقدم 17 أغنية في حفل دار الأوبرا علي مسرح النافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا فريق مسار إجباري حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وقدم على مسرح النافورة المفتوح 17 أغنية من الأعمال الخاصة بالفريق تناولت أحلام وطموحات وقضايا الأجيال الجديدة ونجح من خلالها في خلق حالة من التواصل والتفاعل الإيجابي مع الحضور من مختلف الفئات العمرية كان منها حاوى ، بتقولي ، زيك أنا ، تقع وتقوم ، الوداع ، صاحب ، صياد ، رغم المسافة ، حد تايه ، ما تخافش ، فاكرة ، مرسال ، نهايات الحكاوى ، شيروفربيا ، مطلوب حبيب ، صباحك ومساومات.

ومع إمتزاج وجدان الحضور بالأعمال الغنائية الجادة التى قدمها الفريق ظهرت صورة حضارية أكدت إرتفاع وعى أفراد المجتمع المصرى حيث تم الإلتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والتى تمثلت فى إستقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الإستيعابية للمسرح الى جانب عمليات التعقيم وقياس درجات الحرارة والحفاظ علي التباعد الإجتماعي.