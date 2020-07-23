18 سيناريو جديد أمام شاروخان

رنا صلاح الدين - ذكرت تقراير صحفية أن الممثل المحبوب شاروخان، من المتوقع أن يعمل في ثلاثة أو أربعة أفلام، حيث قام بقراءة من 18 سيناريو خلال توقف مظاهر الحياة خلال إجراءات الحجر الصحي لفيروس كورونا،، ويمكن أن يقوم بإنتاج البعض الآخر أيضًا.

وبحسب التقارير فإن سيناريوهات هذه الأفلام ترجع لعدد من كبار المخرجين في السينما الهندية، منهم راج كومار هيراني، سيدهارث أناند، راج ودي كيه، أتلي تيغمانشو دوليا، أميت رافيندراناث شارما، مادور بهانداركار، على عباس ظفر، شيميت أمين، وعمار كأوشيك.

بعض الأفلام والأخرى تخص عروض شبكة الويب، على الرغم من أنه لم يتم إنجاز أي عمل ورقي ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية، إلا أن هناك تقارير تفيد بأن منصة OTT بخلاف Netflix أرسلت مخاطبات إلى الملك خان من أجل أعمال أخرى.

يُشار كذلك أن هناك أنباء تفيد بأن بهانداركار هو الأقرب للفوز بموافقة شاروخان بفيلم عن المافيا، وقام هيراني بتقديم سيناريو لعمل يقدم للهجرة من البنجاب إلى كندا، وكان على عباس ظفر قد طلب من شاروخان العمل على سيرة ذاتية رياضية

فهل سيعلن شاروخان قريبًا، أم سيتعين علينا الانتظار حتى 2 نوفمبر، عيد ميلاده، من أجل أي خبر بشأن عمل جديد؟