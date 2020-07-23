سوارا بهاسكار: نحن مدينون لعائلة سوشانت سينغ راجبوت باعتذار

رنا صلاح الدين - معروف أن ممثلة بوليوود سوار بهاسكار Swara Bhasker تعبر عن رأيها بكل صراحة ودون خوف يذكر، كما أنها لا تخشي بما تؤمن به، كان هذا حالها منذ أول يوم دخلت فيه ال صناعة السينما.

مؤخرًا، عاش الوسط الفني في بوليوود ال جانب جماهير كبيرة حالة من الصدمة بعد انتشار أنباء انتحار الممثل الشاب الموهوب سوشانت سينغ راجبوت في شقته في باندرا، حيث شنق نفسه. مما تسبب بإشعال حرب كلامية لم تطفيء أوراها إلى الآن ما بين قائل بالقضاء والقدر في قضية الانتحار، وآخرين يشككون في ما حدث.

وترصد تقارير متتابعة اتهامات بالقتل في حق عدد من الفنانين وأشخاص بصناعة السينما في منشورات تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي، يحدث كل ذلك دون أن يفكروا في شعور عائلة الفنان المتوفى.

اليوم، شاركت سوارا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لتكشف أنها تشعر أن كل ما حدث خطأ، قالت، "لقد كانت لحظة استبطانية. أعتقد أننا مدينون لعائلة سوشانت باعتذار، دعونا نحتفل بذكرى الحياة المشرقة التي فقدناها. لنكن لطفاء. "