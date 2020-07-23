رنا صلاح الدين - يوم الثلاثاء، نشر الفنان الكبير سلمان خان، الذي يعيش حياة المزارع في الوقت الحالي بمزرعته الريفية الخاص، صورة حديثه له وهو يقوم بعملية زراعة شتلات الأرز.
كان الممثل، الذي لا يزال في مزرعة Panvel الخاصة به، يشارك متابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في كل مرحلة من مراحل عملية الزراعة، حتى إنه حرث الحقل على جرار، كما شوهدت الممثلة يوليا فانتور وهي تشاركه الزراعة وتقدم له يد المساعدة.
شارك ممثل بوليوود على Instagram مقطع فيديو وهو يزرع بعض شتلات الأرز في مزرعته، حيث كان يرتدي تي شيرت وشورت رمادي، وأكمل المظهر قبعة بيسبول زرقاء، وكتب إلى جانب المقطع، "تم الانتهاء من زراعة الأرز".
على جبهة العمل، سيُرى سلمان في فيلم Radhe، الذي يمثل عودته مع المخرج Prabhudheva بعد فيلم Wanted وDabangg 3 العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان خان يتحول لمزارع.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.