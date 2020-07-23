سلمان خان يتحول لمزارع.. فيديو

رنا صلاح الدين - يوم الثلاثاء، نشر الفنان الكبير سلمان خان، الذي يعيش حياة المزارع في الوقت الحالي بمزرعته الريفية الخاص، صورة حديثه له وهو يقوم بعملية زراعة شتلات الأرز.

كان الممثل، الذي لا يزال في مزرعة Panvel الخاصة به، يشارك متابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في كل مرحلة من مراحل عملية الزراعة، حتى إنه حرث الحقل على جرار، كما شوهدت الممثلة يوليا فانتور وهي تشاركه الزراعة وتقدم له يد المساعدة.

Advertisements

شارك ممثل بوليوود على Instagram مقطع فيديو وهو يزرع بعض شتلات الأرز في مزرعته، حيث كان يرتدي تي شيرت وشورت رمادي، وأكمل المظهر قبعة بيسبول زرقاء، وكتب إلى جانب المقطع، "تم الانتهاء من زراعة الأرز".

على جبهة العمل، سيُرى سلمان في فيلم Radhe، الذي يمثل عودته مع المخرج Prabhudheva بعد فيلم Wanted وDabangg 3 العام الماضي.