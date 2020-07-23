رانيا يوسف تبدأ تصوير "شارع 9"

رنا صلاح الدين - تستعد الممثلة المصرية رانيا يوسف لتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "شارع 9"، حيث أعلن المؤلف حسين مصطفى محرم بدء تصوير أول مشاهد العمل الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره مباشرة، حيث انتهى القائمون على العمل من عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وعمل بروفات على الشخصيات.

ويسجل المسلسل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي و عبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير و جيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك في بطولة مسلسل "شارع 9"، رانيا يوسف، احمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى به اثارة وتشويق.