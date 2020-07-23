الجيش الليبي يسقط طائرة استطلاع تركية مسيرة بالساحل الغربي لمدينة سرت المزيد

أعلن الجيش الليبي، الخميس، إسقاطه طائرة استطلاع تركية مسيرة بالساحل الغربي لمدينة سرت.



وقال عقيلة الصابر، القيادي بشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، إن دفاعاتهم تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة نوع (بيرقدار) كانت في عملية استطلاع على شواطئ مدينة سرت بالمنطقة الوسطى.

وأضاف الصابر لـ"الخليج 365"، أن الطيران التركي المسير لم يقم بعملية استطلاع منذ فترة في سماء المنطقة الوسطى التي حددتها القوات الجوية كمسرح عمليات مفتوح على كامل الاحتمالات.

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وأكد جاهزية الجيش الليبي لكامل الاحتمالات، مشيراً إلى أن كل القوات بكافة أدرعها وكتائبها تتمتع بروح معنوية عالية وهي في حالة استعداد دائم.

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الليبي، تدعيم دفاعات مدينة سرت بأسلحة ثقيلة تحسبا لأي هجوم من مليشيات تركيا وحكومة فايز السراج غير الدستورية.



كانت القوات البحرية الليبية أعلنت جاهزيتها الكاملة بصواريخ دفاع جوي واختبار قواعد إطلاق صواريخ تزن 3 أطنان.

وحذرت البحرية الليبية الشعب التركي من استهداف أبنائهم في القطع البحرية التركية إن حاولت الاقتراب من المياه الإقليمية الليبية.