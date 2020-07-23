حبس محمد وزيري 4 أيام في البلاغات المقدمة ضده من هيفاء وهبي

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"الخليج 365" من بيروت: قال ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، إن نيابة قسم ثان الشيخ زايد، قررت حبس محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية، في البلاغات المقدمة ضده من قبلها بتهمة الاستيلاء على أموالها والنصب عليها.

وأضاف أنَّ النيابة قررت حبس محمد وزيري 4 أيام على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده.

واتهمت وهبي؛ مدير أعمالها محمد وزيري، بالتحصل على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات، وحررت محضرًا يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، وتمَّ بعد ذلك تبادل الاتهامات بين هيفاء ومدير أعمالها "وزيري" وقام الأخير برفع دعوى إثبات زواج من الفنانة هيفاء وهبي.

كما اتهمت المطربة اللبنانية مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 5 وحدات مملوكة لها من ضمنهم الفيلا التي يسكنها في مجمع سكني بأكتوبر وشركة عقارات.

ورد الوزيري على اتهامات هيفاء وهبي، قائلا: "مفيش توكيل رسمي عام ليا، احصل من خلاله على أموالها وأملاكها، والفيلا التي اجلس فيها في الوقت الحالي ملكي، مينفعش اجلس في بيت مش بتاعي".

وتابع:"لم تكتب شيء باسمي، انا نفسي يطلع مستند واحد على الكلام ده"، ونفى أنه هدد النجمة بأي شيء معلقا:"هو أنا بلطجي دي هيفاء وهبي".

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وأكد أنه تزوج من هيفاء وهبي منذ عام 2017، ولكن العلاقة توترت بيننا منذ بداية تصوير أشباح أوروبا في 2019.

وقررت محكمة الأسرة تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية إثبات زواج النجمة هيفاء وهبي، من وزيري، إلى يوم 28 يوليو الجاري.

أشباح أوروبا

وكانت هيفاء وهبي تواجدت في مصر خلال اليومين الماضيين، وفي أول مواجهة بينها ومدير أعمالها محمد وزيري، استطاعت أن تثبت أمام نقيب الممثلين أشرف زكي، كذب وزيري فيما يخص أجرها عن فيلم "أشباح أوروبا”.

وكان وزيري قد ادعى في وقت سابق أن أجر هيفاء عن الفيلم هو مليون جنيه فقط، وفي أثناء الجلسة التي جمعتهما مع الدكتور أشرف زكي، اعترف وزيري أن أجر هيفاء المتفق عليه هو خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، حيث أكد اثنان من فريق الفيلم، أن هيفاء حصلت أمام أعينهما على مليوني جنيه، ليتبقى لها في نهاية الأمر ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، تعهد بدفعها لها.