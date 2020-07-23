شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أبو عوف عن تقديم جزء جديد لـ"ليه لأ": المسلسل انتهى مع حلقته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المخرجة مريم أبو عوف، لـ"الخليج 365"، إنه لا صحة لتقديم جزء ثان من مسلسل "ليه لأ"، الذى قدمت بطولته الفنانة أمينة خليل، مشيرة إلى أن هناك مطالبات بتقديم جزء جديد للمسلسل، خاصة أنه تناول قضايا شائكة، لافتة إلى أن المسلسل انتهى بحلقته الأخيرة، ولم نفكر كفريق عمل فى تقديم جزء ثانى حتى الآن.

وأثار مسلسل "لية لأ" للفنانة أمينة خليل، والذى عرض فى 15 حلقة فقط، الكثير من الجدل حول طبيعة العمل والقصة التى تناقشها أمينة حول المرأة الثلاثينية، حيث تناقش دور الفتاة التى تخرج من تقييد أسرتها وتحكم والدتها فى زمام أمور الجيل الأصغر، حتى تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، وتدخل فى مواجهة عنيفة مع والدتها.

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وقدمت تتر المسلسل الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبو عوف‎.