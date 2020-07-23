شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف والبزاوى وعمرو عرفة تعليقا على ارتداء محمد صلاح علم مصر: لحظة للتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل النجم المصرى محمد صلاح، هدفا في قلوب المصريين وضرب مثلا في الوطنية، بعد ارتدائه علم مصر خلال التتويج الرسمي لفريق ليفربول بالدورى الإنجليزى، حيث عبر عدد من نجوم عالم الفن عن تلك اللافته الطبية التي ستخلد في التاريخ كأول مصري محترف على منصة تتويج الدورى الإنجليزى.

ووجه الفنان يوسف الشريف، الشكر إلى النجم محمد صلاح، عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً:" علم مصر على منصة التتويج شكراً محمد صلاح" وعلقت الكاتبة إنجى علاء عبر تويتر:" علم مصر منور منصة التتويج بالدوري الإنجليزي ألف مبروك لفخر مصر وفخر العرب محمد صلاح وألف مبروك لينا كلنا".









كتب الفنان محمود البزاوى، عبر حسابه تويتر:" أجمل ما في الاحتفال صلاح بـ علم مصر.. دي لحظة للتاريخ" ونشر المخرج عمرو عرفة، صورة ارتداء النجم محمد صلاح، علم مصر خلال لحظة تتويج ليفربول، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً:" أول مرة أفرح لما أشوفك من ضهرك أكتر ما أشوفك من وشك .. يابو وش سِمح".

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وكان النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، صعد على منصة التتويج بلقب الدورى الإنجليزى، حاملاً العلم المصرى بعد تتويج الفريق بلقب البريميرليج، للمرة التاسعة عشرة فى تاريخه.

فيما شارك هاشتاج "صلاح" قائمة الأكثر تداولاً بموقع تويتر، حيث أشاد متابعو تويتر بتلك اللافتة الرائعة من الفرعون المصرى، الذى خطف بها قلوب المصريين، حيث كتب أسامة السويسى:" على اكتافه شايل علم بلاده مبروك فخرنا محمد صلاح أول مصري بطلا للدوري الإنجليزي"، وكتب أخر:"محمد صلاح اللاعب الوحيد الذي وضع علم بلده بالتتويج"، ووصف كريم المشهد:"أجمل مشهد في 2020 علم مصر منور على أكتاف محمد صلاح في الأنفيلد"، وعلق أخر:"علم بلادي بيترفع فى الانفليد لقطة رائعة من محمد صلاح".