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صور.. داليا مصطفى ومعتز هشام فى كواليس "قبل الأربعين"‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم قبل الأربعين، برفقة الممثل ‏الشاب معتز هشام، الذى يجسد دور ابنها ضمن أحداث الفيلم، وتعود داليا مصطفى ‏إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنانة طلعت ‏زكريا، والذى تم إنتاجه منذ حوالى 12 عامًا.‏

 

فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصرى‎".‎

 

من ناحية أخرى يشارك معتز فى مسلسل "القاهرة كابول" ويجسد نجل الفنان طارق ‏لطفى الذى يقوم بدور إرهابى والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من انتاج سينرجى، ‏وتأليف عبد الرحيم كمال‎ .‎

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