شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: نبدأ تصوير "تحت تهديد السلاح" عقب أجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر لـ"الخليج 365"، أن المخرج ماندو العدل أوشك على الانتهاء من التحضيرات والاستعدادات الخاصة بفيلم "تحت تهديد السلاح"، الذى يقوم ببطولته عدد من النجوم على رأسهم هانى سلامة وغادة عادل، حيث من المقرر البدء في تصويره عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن يتضمن العديد من الإطارات الدرامية والاكشن والساسبنس.

وأوضح قمر، أن الشركة المنتجة تعاقدت بالفعل مع كل من هانى سلامة، غادة عادل، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، المقرر أن يتم الأعلان عنهم تباعاً.

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يشار إلى أن أيمن بهجت قمر شارك في الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "فالنتينو" للنجم الكبير عادل إمام، وشارك في بطولته كل من دلال عبد العزيز، داليا البحيرى، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، وعدد أخر من الفنانين، إخراج رامى إمام.