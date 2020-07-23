شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر ونضال الشافعى يتصدران أفيش "زنزانة 7" قبل طرحه فى عيد الأضحى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح صناع فيلم "زنزانة 7" أفيش العمل قبل طرحه بالسينمات ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، وكان فلايق العمل قد انتهى من تصوير مشاهد الفيلم كاملا يوم ‏‏13 يوليو الماضى بحضور معظم أبطاله نضال الشافعى وأحمد زاهر وعبير صبرى ‏وأحمد التهامى.‏

ويجسد نضال الشافعى أحد ابطال العمل ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

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وأثار فيلم "زنزانة 7" مؤخرا جدلاً واسعًا بعدما أعلن فريق عمل الفيلم مشاركة مطرب ‏المهرجانات عمر كمال في تقديم أغنية دعائية للفيلم، ما دفع نقابة الممثلين إلى التدخل، ‏فيما أكد المنتج أنه تم استبعاد فكرة مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال فى تقديم ‏أغنية دعائية لفيلمه الجديد "زنزانة 7"، مشيرا إلى أنه بعدما تواصل مع نقابتى المهن ‏التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى، والمهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، ‏اكتشف أن المطرب عمر كمال مازال تحت قرار الإيقاف من قبل الموسيقيين، ولا يجوز ‏مشاركته فى أعمال فنية للغناء فيها.‏

فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة ‏فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏