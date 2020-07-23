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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر ونضال الشافعى يتصدران أفيش "زنزانة 7" قبل طرحه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
ويجسد نضال الشافعى أحد ابطال العمل ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.
الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى الفيلم عدد من الوجوه الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.
وأثار فيلم "زنزانة 7" مؤخرا جدلاً واسعًا بعدما أعلن فريق عمل الفيلم مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال في تقديم أغنية دعائية للفيلم، ما دفع نقابة الممثلين إلى التدخل، فيما أكد المنتج أنه تم استبعاد فكرة مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال فى تقديم أغنية دعائية لفيلمه الجديد "زنزانة 7"، مشيرا إلى أنه بعدما تواصل مع نقابتى المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى، والمهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، اكتشف أن المطرب عمر كمال مازال تحت قرار الإيقاف من قبل الموسيقيين، ولا يجوز مشاركته فى أعمال فنية للغناء فيها.
فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا مصرى وعبير صبرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.
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