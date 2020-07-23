القبض على مدير أعمال هيفاء وهبي السابق بتهمة النصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت نيابة قسم ثان الشيخ زايد بحبس محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبحسب تصريح محامي هيفاء وهبي لـ بالعربي، فإن "وزيري" حضر في نيابة قسم ثان زايد مع محاميه سهاد إمام، بينما حضر "قنطوش" بالنيابة عن هيفاء.

وتم احتجاز "وزيري" بنيابة ثان زايد بتهمة النصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه أمس الأربعاء للتحقيق معه وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت هيفاء وهبي قد اتهمت مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بالاستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه، بموجب توكيل عام، بعدها قام "وزيري" برفع دعوى بمحكمة الأسرة لإثبات زواجه من هيفاء وهبي.