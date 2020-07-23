إنجي علاء تخضع لجلسة تصوير.. وتعلق: "سلاحك هو ثقتك بنفسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : كشفت الاستايلست والمؤلفة إنجي علاء، عن جلسة تصوير جديدة، خضعت لها مؤخرا. ونشرت إنجي، صورا لها من جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت: "سلاحك هو ثقتك بنفسك". وكان آخر أعمال إنجي كمصممة أزياء بمسلسل "النهاية" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا. والمسلسل بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعي، ومن إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج سينرجى.

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