فيديو| طفل "Arabs got talent" ينفي وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تداولت حسابات عبر موقع إنستجرام فيديو للطفل حسين دريد التميمي، نجم "Arabs got talent" ينفى من خلاله وفاته.



وقال حسين دريد في الفيديو: "السلام عليكم، أنا مش حسوني الميت، لا حد ينشر صوري، صاير اشتباه، أنا حسين دريد زهير التميمي".



وكانت أنباء قد انتشرت عن وفاة الطفل، بسبب السمنة الزائدة، إذ نشرت صورة لطفل يشبه يعاني من السمنة.