أحمد زاهر يكشف عن البوستر التشويقي الأول لفيلم "زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
كشف الفنان أحمد زاهر، عن البوستر التشويقي الأول لفيلمه السينمائي الجديد "زنزانة 7" الذي ينتظر عرضه في السينمات.
ونشر زاهر، البوستر عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "البوستر التشويقي الأول.. فيلم زنزانة 7، قريباً بدور العرض السينمائي، يا رب توفيقك".
فيلم "زنزانة 7"، من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل. ويشارك في بطولته أحمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، منى الزرقاني، تأليف حسام موسى، ومن إخراج إبرام نشأت.
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