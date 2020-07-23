بدأ قبل 9 أشهر.. 5 أيام للانتهاء من تصوير فيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف صناع فيلم موسى أن 5 أيام فقط تفصل المخرج بيتر ميمي عن الانتهاء من تصوير أحداث افيلم، في بيان.

وقال البيان إن الفيلم بدأ تصويره منذ 9 أشهر، ويلعب بطولته عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي.

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وتدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي الذي يجنح نحو دراما الأكشن والإثارة.

وكان تصوير الفيلم قد بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدا في أكتوبر الماضي، لكنه توقف التصوير بسبب انشغال المخرج بيتر ميمي بتصوير مسلسل الاختيار، وأيضا بسبب فيروس كورونا.

فيلم موسى من إنتاج سينرجي فليمز، ونيوسينشري، وأفلام مصر العالمية، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.