بعد إجرائها عملية جراحية.. أول تعليق لشكران مرتجي لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة السورية شكران مرتجي، على توجيه رسالة شكر لكل من سأل عنها عقب إجرائها عملية استئصال المرارة.

‏ونشرت شكران، صورة لها وهى ترقد على السرير داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت: "شكراً لمحبتكم ومشاعركم الطيبة زملاء ونجومًا وأصدقاء.. ورودكم وكلماتكم أزهرت روحي وقلبي، وبدل المرارة نبت لي بستان ورود.. وشكراً للدكتور قاسم الدخان والكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الأندلس بدمشق كل الحب".

وعلقت الفنانة نيكول سابا، قائلة: "حمدًا لله على سلامتك شكران".

يذكر أن شكران مرتجي، تعرضت مؤخرًا لوعكة صحية استدعت نقلها لأحد المستشفيات، لاستئصال المرارة.