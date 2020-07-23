بيتر ميمي ينفي علاقة فيلم "موسى" بمسلسل محمد رمضان

أعلن المخرج بيتر ميمي، قرب الانتهاء من فيلمه الجديد "موسى"، والذي عمل عليه لمدة 3 سنوات، حيث من المقرر أن يطرح في 2020، وذلك عبر حسابه الشخصي عبر على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، لينفي علاقة فيلم "موسى"، بالمسلسل الذي يستعد الفنان محمد رمضان لطرحه بالماراثون الرمضاني المقبل 2021.
ونشر "ميمي"، البوستر الدعائي المبدئي، معلقاً: "بعد تحضير سنتين، وتصوير سنة، فاضل كمان سنة لمراحل مابعد التصوير، وهيكون الفيلم جاهز إن شاء لله .. العالم القديم لازم ينتهى .. في السينمات 2020".
الفيلم من بطولة إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، وأسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي الذي يجنح نحو دراما الأكشن والإثارة.
فيلم "موسى" من إنتاج سينرجي فليمزونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
وفي نفس السياق، كان قد أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم، عن مسلسله الجديد، والذي يحمل نفس الاسم "موسى"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، والذي من المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2021.
ونشر "رمضان" البوستر الدعائي المبدئي، لمسلسله الجديد، والذي يحمل اسم "موسى"، معلقاً: "موسى مسلسل رمضان2021 إن شاء الله عمل يليق بالجمهور العظيم "
المسلسل من إنتاج تامر مرسي وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.
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