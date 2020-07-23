بـالفيديو .. شاهيناز تطرح أحدث كليباتها "توتة توتة"

طرحت المطربة شاهيناز، أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، يحمل اسم "توتة توتة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، كما طرحتها أيضا" على قناة "مزيكا"، والمنصات الإلكترونية.

الأغنية من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين ومن إخراج اسلام عبد اللطيف، وظهرت "شاهيناز" في الفيديو كليب بـ"لوك جديد" في الشكل والأداء.

كلمات الأغنية:

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دا اللي كان منايا

يبقي في يوم حبيبي

تمت الحكاية

بقا ملكي ونصيبي

في الرايحة انا عيني عليه

في الجاية انا عيني عليه

ده خطفني بسحر عنيه

وخلاص دبلتي في ايديه

توتة توتة

قلبي في حبه دايب

عاوزة اسمع زغروطة

عقبال كل الحبايب

تمت الحكاية

بقا ملكي ومن نصيبي

اللي خطفني بسحر عنيه

ما خلاص دبلتي في ايديه.

