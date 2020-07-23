فن ومشاهير

بـالفيديو .. شاهيناز تطرح أحدث كليباتها "توتة توتة"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طرحت المطربة شاهيناز، أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، يحمل اسم "توتة توتة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، كما طرحتها أيضا" على قناة "مزيكا"، والمنصات الإلكترونية.

 

الأغنية من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين ومن إخراج اسلام عبد اللطيف، وظهرت "شاهيناز" في الفيديو كليب بـ"لوك جديد" في الشكل والأداء.

كلمات الأغنية:

Advertisements

دا اللي كان منايا
يبقي في يوم حبيبي
تمت الحكاية 
بقا ملكي ونصيبي

في الرايحة انا عيني عليه
في الجاية انا عيني عليه 
ده خطفني بسحر عنيه
وخلاص دبلتي في ايديه
توتة توتة  

 قلبي في حبه دايب 
عاوزة اسمع زغروطة
عقبال كل  الحبايب
تمت الحكاية 
بقا ملكي ومن نصيبي
اللي خطفني بسحر عنيه
ما خلاص دبلتي في ايديه.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بـالفيديو .. شاهيناز تطرح أحدث كليباتها "توتة توتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا