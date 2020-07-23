نقابة المهن الموسيقية تصدر بياناً حول رعاية أعضائها الصحية

أكد مجلس نقابة المهن الموسيقية على رفضه التام لكل محاولات تشويه إنجازات المجلس الحالي على مدار السنوات الماضية مع وجود الفنان الكبير هاني شاكر نقيبا للموسيقيين، ومعه مجموعة من الفنانين أصحاب الخبرات الفنية والإدارية والنقابية ممن اختارتهم الجمعية العمومية.

وأشار المجلس عبر بيان صحفي رفضه لما تردد على لسان أحد أعضاء الجمعية العمومية في أحد لقائاته التليفزيونية بالخطأ بأن وزارة التضامن صرفت معاشا لأصحاب الدخول اليومية من أعضاء النقابة وليس نقابة المهن الموسيقية وهذا الأمر يخالف الواقع تماما حيث لم تمنح الوزارة قيمة الإعانة المقررة لمجلس النقابة لصرفها على الأعضاء بل قامت النقابة على مدار ثلاثة أشهر بصرف إعانة وقتية من ميزانيتها للأعضاء العاملين غير الموظفين واصحاب الرواتب الشهرية، هذا بخلاف استمرار صرف المعاشات في موعدها وايضا المبالغ الكبيرة التي

تتكبدها النقابة في العلاج والرعاية الصحية لاعضائها، كل ذلك في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعياتها عقب انتشار فيروس كورونا المستجد ونتح عنها توقف تام بكافة الانشطة والفعاليات الفنية على مستوى الجمهورية مما أدى إلى توقف كافة الموارد المالية خلال الفترة المنقضية.

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وأضاف بيان النقابة: في ظل وجود الازمة ومجلس النقابة في انعقاد مستمر وتم التعامل بمنتهى الحيدة والشفافية ازاء تلك الاوضاع، ولولا وفاء المجلس ونقيبه والتزاماتهم باعادة ترتيب اوراق النقابة من جديد ووضع شعار كرامة المهنة وكرامة الفنان نصب اعينهم ورسم سياسة رشيدة للحفاظ على موارد النقابة وزيادة قيمة الودائع وفي نفس الوقت القدرة على الوفاء بالتزاماتنا خاصة تجاه

مشروع العلاج والمعاشات وزيادتها بنسب جيدة حتى اليوم، وهذا ماتحقق خلال خلال الدورتين الماضية والحالية، لما استطاع المجلس صرف تلك الاعانات رغم انه في علم الغيب متى تنتهي تلك الازمة والى متى تصمد ميزانية النقابة امام تلك الازمة.

وفي إطار مساعي نقابة المهن الموسيقية لاستئناف الموسيقيين عملهم عقد الفنان هاني شاكر اجتماعا مع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة يرافقه وفد من مجلس النقابة تم خلاله مناقشة المذكرة التوضيحة لوجهة نظر النقابة بطلب بدء النشاط الموسيقي والغنائي، وضمت المذكرة أيضا خطة النقابة في إتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير الإحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة، ولاقت المذكرة قبولآ لدي رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا وتفهم وجهة نظر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والوفد المرافق وأن القرارات القادمة سوف تراعي ماجاء بالمذكرة وأن الدولة تراعي في كل قراراتها الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وأنه سوف يكون هناك قرارات قريبا تخفف من وطأة الازمة تدريجيا حتى تعود الحياة إلي ماقبل الجائحة.

