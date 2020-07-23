شاهد .. أحمد زاهر يطرح البوستر الدعائي الأول لـ زنزانه 7

نشر الفنان أحمد زاهر البوستر الدعائي الأول لفيلم زنزانه 7، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ومن المقرر عرض فيلم زنزانه 7 قريبًا بجميع دور العرض، وذلك ضمن ماراثون عيد الأضحى 2020، والفيلم من إنتاج أيمن يوسف.
يذكر أن فيلم زنزانة 7 من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، تامر أمين، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، إيمي إسلام، مصطفى هريدي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، منى منير، أشرف عبد العزيز، أيمن كشك.
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