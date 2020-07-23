بصور صادمة.. رولا يموت تثير الجدل من جديد

نشرت الفنانة رولا يموت بعض الصور الصادمة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت رولا من خلال الصورة الأولى أثناء ارتدائها البكيني، ثم ظهرت في الصورة الثاني، وهي تخلع البكيني، كما نشرت فيديو ظهر من خلاله رجل مجهول وهو يفتح قارورة شامبانيا ويرشها من ظهرها وهما في الجاكوزي، في حين تهز خصرها. الثاني، وهي تخلع البكيني، كما نشرت فيديو ظهر من خلاله رجل مجهول وهو يفتح قارورة شامبانيا ويرشها من ظهرها وهما في الجاكوزي، في حين تهز خصرها. Advertisements وعلقت رولا يموت على الفيديو قائلة: أنا أنثى أنا نار إللي بتحرق روحكم. يذكر أن الفنانة رولا يموت طرحت سابقًا كليب بعنوان أنا رولا، كما أثار الكليب جدلًا واسعًا عبر منذ طرحه، وذلك نتيجة لملابس رولا يموت، وطريقة رقصها.

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