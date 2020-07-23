تراند اليوم : أحمد سعد بيغني مع شاكوش .. والجمهور : حرام عليك

شارك الفنان أحمد سعد فيديو عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وهو يغني مع مغني المهرجانات حسن شاكوش.

وكتب: أنا وصديقي حسن شاكوش.

وتفاوتت تعليقات الجمهور بين الإعجاب والاستياء، وجاء بينها:

“حرام والله تقارن صوتك بصوته”، ” نشاز”،” حبايب قلبي”، “حرام والله انك تقارن صوتك بصوت واحد…”.

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“أحمد سعد الصوت الرقيق الصوت الجميل الصوت اللي بجد أي حد يسمعه يفرح ويبكي في نفس الوقت إذا تغني مع واحد بيزعق كده أنا بحس ان حسن شاكوش ده بيزعق مش بيغني”.

“ياريت تفكر قبل ما تخطي خطوه زي دي عشان أنت محترم وجمهورك كلهم بيحترموك”.

يذكر أن سعد انتهى من تسجيل دويتو مع شاكوش ولكنه تراجع عن طرحه بعد رفض النجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

https://www.instagram.com/ahmed_saad_official2018/?utm_source=ig_embed