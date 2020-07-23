تراند اليوم : إتفرج علي عبير صبري علي شط البحر – صورة

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة أثناء عطلتها الصيفية عبر خاصية الاستوري، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت عبير بإطلالة صيفية من أمام البحر مشاركتها جمهورها استمتاعها بالأجواء الصيفية.

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يذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل” خيانة عهد” مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.