تراند اليوم : شاهد أحلي فرحة في حياة أيتن عامر – فيديو

استعادت الفنانة آيتن عامر ذكرياتها مع زوجها عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام”.

ونشرت آيتن عامر فيديو زفافها و علقت علي الفيديو قائلة : ” ٢٢ يوليو أحلى فرحة”.

وحاز الفيديو علي إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي :

قمر ، ربنا يخليكوا لبعض ، حلوين اوي

وشاركت آيتن عامر فى بطولة مسلسل “فرصة ثانية” مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

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مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.