تراند اليوم : بسبب عيوب سنانه ولسانه – باتون ساليه لحمو بيكا ركبت تريند يوتيوب – فيديو

يواصل مقطع فيديو باتون ساليه الشهير لمطرب أغاني المهرجانات حمو بيكا تصدر تريند يوتيوب لليوم الثاني على التوالي.

أثار مطرب أغاني المهرجانات حمو بيكا جدلا كبيرا بفيديو له انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أثناء تسجيله أغنية مهرجانات جديدة.

وظهر حمو بيكا في الفيديو وهو يتلعثم في نطق جملة ” وباتون ساليه بالسمسم هات” ليكررها أكثر من مرة بشكل كوميدي وعفوي مع أصدقائه.

وحالة اللبس التي تعرض لها حمو بيكا، وعجزه عن نطق المصطلح الصحيح، لها جذور وأسس ساهمت في ظهوره على هذه الشاكلة، ما بين مشكلات في مخارج الألفاظ، ومحيط اجتماعي شكل وجدانه.

وفي هذا الصدد، يقول هشام سليمان، إخصائي التخاطب، إن حمو بيكا لم يستطع نطق الكلمة نظرا لأن معظم مطربي المهرجانات من مناطق شعبية أو ريفية، وأغلب نطقهم ولهجتهم ولكنتهم غير واضحة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتعلق بثقافة المجتمع التي نشأوا عليها والبيئة الخاصة بهم، ومن بينهم بيكا ومجدى شطة ومن على شاكلتهما.

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وأضاف «سليمان» في تصريحات صحفية أن حمو بيكا لديه بالفعل مشاكل في مخارج الحروف نفسها ومخارج الأصوات، وهذا ما تأكد أثناء غنائه في الفيديو، كما أن هناك مشاكل أخرى قد تكون منعته من ذلك، هو أنه لم يسمع جيدا، أو استيعابه لكلمات الأغنية محدود، أو من الممكن أن يكون «شارب حاجة» على حد وصفه، وهذا الأمر ينطبق على هذا الوسط من الغناء الشعبي، والذى لا يمكن تسميته فن من الأساس وفق رأيه.

كما يؤكد «سليمان» أن بيكا لديه مشكلة في الأسنان واضحة مما تجعل مخارج الحروف تنطق بالخطأ، فلا يشغله أثناء الغناء إذا كانت مخارج الحروف سليمة، فالاهتمام يصب في الطريقة السريعة التي يؤدي بها بيكا ومن على شاكلته، والتي تلاقى اهتماما وشعبية كبيرة من جانب الجمهور المحب لهذا النوع من الغناء.

وترددت شائعات على السوشيال ميديا، في الفترة الأخيرة بدخوله الإنعاش بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن.

وكان حمو بيكا دخل قائمة مطربي أغاني المهرجانات الممنوعين من الغناء بأمر نقابة المهن الموسيقية، بسبب اتهامهم بافساد الذوق العام.