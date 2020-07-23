تراند اليوم : بالصور.. بعد إخفائها ملامح عريسها ..تعرفوا على زوج أبرار سبت

أعلنت الفنانة االبحرينية ابرار سبت أمس عن عقد قرانها ونشرت صورة مع خطيبها تعمدت من خلالها إخفاء معالمه، لكن الغموض حول هوية العريس لم يستمر طويلاً إذ إن اللاعب البحريني ​محمد الطيب العلوي نشر الصورة نفسها التي نشرتها أبرار في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر ارتباطه وبذلك تكون انكشفت هوية العريس.

وكانت أبرار شاركت متابعيها بمقطع فيديو من تحضيرات عقد القران الذي اقتصر على أفراد العائلتين بسبب الإجراءات الوقائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة لـ محمد الطيب العلوي فهو لاعب كرة قدم بحيريني عمره 31 سنة ولد في المنامة في 13 تشرين الأول /أكتوبر عام 1989.

واحترف العلوي كرة القدم فهو يلعب منذ العام 2016 كمهاجم لصالح نادي الدرجة الأولى ​النجمة البحريني ويحمل الرقم 7.