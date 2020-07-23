تراند اليوم : في ذكري ميلاد هياتم .. كم مرة تزوجت ولماذا رفضت الإنجاب

تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هياتم والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

تزوجت هياتم ثلاث مرات، المرة الأولى كانت تقليدية عن طريق أسرتها، وكانت الفترة الزمنية بين كل زيجة والأخرى طويلة، حيث قررت بعدها الزواج عن حب.

وبرغم زواج هياتم ثلاث مرات، إلا أنها لم تفكر فى الإنجاب بسبب انشغالها فى عملها، وكانت رافضة للإنجاب لأنها كانت تشعر بوقوع ظلم على الطفل وأنها لن تستطيع تربيته بسبب انشغالها بالتمثيل.

وقد عرض على هياتم عدد من الأزواج منهم أمراء وحكام دول، لكنها رفضت أيضا، وكان من ضمن العروض أن أحدهم قال لها إنه سيمنحها قصرا فى جنيف أو البلد التى أريدها ولكن طلب منها اعتزال الفن وهو ما دفعها لرفض الزواج.

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تم حبس هياتم لمدة أسبوع بسبب تزوير فى أوراق رسمية، حيث قالت عنه فى أحد لقاءتها إن موظف السجل المدنى أراد أن يجاملها وكتب فى خانة الحالة الاجتماعية أنها آنسة وليست مطلقة، وهو الأمر الذى اعتبر تزويرا.

ودخلت فى شجار عنيف مع الفنانة ماجدة الخطيب واعتدت عليها على خشبة المسرح أثناء تقديمها مسرحية “يا انا يا انت”، وأصيبت ماجدة بكدمات، وحررت بلاغًا ضد هياتم تتهمها بضربها والنصب عليها وعدم سداد مستحقاتها، كما حررت هياتم محضرًا ضد ماجدة تتهمها بالتعدى عليها، وتم الحكم بالحبس لمدة شهر على الطرفين، وبعد تدخل زملائهما تم الصلح بينهما.