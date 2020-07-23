القبض على مدير أعمال هيفاء وهبى السابق محمد وزيرى بتهمة النصب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم القبض اليوم على الملحن محمد وزيرى، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضد مدير أعمالها السابق عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، وتم احتجاز وزيرى بنيابة ثان زايد بتهمة النصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه أمس للتحقيق معه وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة. المحامى ياسر قنطوش مع نقيب المهن الموسيقية Advertisements كانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى قد حررت محضرًا عن طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش مطلع مايو الماضى، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات. محمد وزيرى مدير أعمال هيفاء وهبى السابق

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