شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يستعرض قوته بتدريبات شاقة تحت أشعة الشمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفنان كريم فهمى لياقته البدنية أثناء قيامه بتدريبات حماسية، عبر حسابه بموقع إنستجرام، تحت أشعة الشمس، حيث أثنى جمهورها على الفورة الرياضية الرائعة التى نالت إعجاب متابعيه.

وكان الفنان كريم فهمي ظهر خلال 3 صور جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، أثناء استمتاعه بإجازة حالياً تحت أشعة الشمس في اليبسين مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها مؤخراً، حيث ظهر خلالها بفورمة رياضية، بالإضافة إلى تميز العوامة التى تمدد عليها بتصميم مميز نال إعجاب متابعيه.

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وشارك الفنان كريم فهمى جمهوره عبر حسابه على خاصية ستورى إنستجرام، فى وقت سابق من خلال صورتين الأولى له في طفولته والثانية مع شقيقه الفنان أحمد فهمى فى نفس الفترة وقارنهما بصورهما في الكبر، ليكشف لمتابعيه عن التغييرات و الفرق بين الصورتين.

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.

ينتظر الفنان كريم فهمى استئناف تصوير أكثر من عمل سينمائى توقف بسبب انتشار فيروس كوورنا، حيث أوضح فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه قارب على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمه "ديدو"، والذى بدأ تصويره منذ عدة أشهر، من تأليفه، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.