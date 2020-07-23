شاهيناز تطرح أحدث كليباتها "توتة توتة".. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة شاهيناز عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" أحدث فيديو كليب لها، لأغنية جديدة بعنوان "توتة توتة"، من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين ومن إخراج اسلام عبد اللطيف، وظهرت "شاهيناز" في الفيديو كليب بلوك جديد في الشكل والأداء .

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين.

ويقول مطلع الأغنية:

داللي كان منايا

يبقي في يوم حبيبي

تمت الحكاية

بقا ملكي ونصيبي

في الرايحة انا عيني عليه

في الجاية انا عيني عليه

ده خطفني بسحر عنيه

وخلاص دبلتي في ايديه

توتة توتة

قلبي في حبه دايب

عاوزة اسمع زغروطة

عقبال كل الحبايب

تمت الحكاية

بقا ملكي ومن نصيبي

اللي خطفني بسحر عنيه

ما خلاص دبلتي في ايديه

كانت المطربة شاهيناز قد قالت فى تصريحات سابقة لليوم السابع عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها عقب طرح أغنية "حياتى أحلى" والتى حازت على إعجاب الكثيرين من داخل الوسط الفنى وخارجه مشيرة إلى أن الأغانى المقبلة ستكون أحلى وتقدم العديد من خلالها العديد من المفاجآت.

وأضافت الأغنية قدمتها بشكل جديد عليها عن أعمالها السابقة وهذا ما تحرص عليه دائمًا فى أغانيها مشيرة إلى أن ردود الأفعال فاقت توقعاتها، وتشكر كل من تعاونوا معها فى هذه الأغنية .