شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين: النقابة تحملت إعانات الأعضاء وسط الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس نقابة المهن الموسيقية رفضه التام لكل محاولات تشويه إنجازات المجلس الحالى على مدار السنوات الماضية مع وجود الفنان الكبير هاني شاكر نقيبا للموسيقيين ومعه مجموعة من الفنانين أصحاب الخبرات الفنية والإدارية والنقابية ممن اختارتهم الجمعية العمومية - بحسب بيان النقابة -

وأعلن مجلس النقابة رفضه لما تردد على لسان أحد أعضاء الجمعية العمومية في أحد اللقاءات التليفزيونية بالخطأ بأن وزارة التضامن صرفت معاشًا لأصحاب الدخول اليومية من أعضاء النقابة وليس نقابة المهن الموسيقية وهذا الأمر يخالف الواقع تماما حيث لم تمنح الوزارة قيمة الإعانة المقررة لمجلس النقابة لصرفها على الأعضاء بل قامت النقابة على مدار ثلاثة أشهر بصرف إعانة وقتية من ميزانيتها للأعضاء العاملين غير الموظفين وأصحاب الرواتب الشهرية، هذا بخلاف استمرار صرف المعاشات في موعدها وأيضًا المبالغ الكبيرة التي تتكبدها النقابة في العلاج والرعاية الصحية لأعضائها، كل ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعياتها عقب انتشار فيروس كورونا المستجد ونتح عنها توقف تام بكافة الأنشطة والفعاليات الفنية على مستوى الجمهورية مما أدى إلى توقف كافة الموارد المالية خلال الفترة المنقضية.

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وجاء فى البيان: في ظل وجود الأزمة ومجلس النقابة في انعقاد مستمر تم التعامل بمنتهى الحيدة والشفافية إزاء تلك الأوضاع، ولولا وفاء المجلس ونقيبه والتزاماتهم بإعادة ترتيب أوراق النقابة من جديد ووضع شعار كرامة المهنة وكرامة الفنان نصب أعينهم ورسم سياسة رشيدة للحفاظ على موارد النقابة وزيادة قيمة الودائع وفي نفس الوقت القدرة على الوفاء بالتزاماتنا خاصة تجاه مشروع العلاج والمعاشات وزيادتها بنسب جيدة حتى اليوم، وهذا ما تحقق خلال خلال الدورتين الماضية والحالية، لما استطاع المجلس صرف تلك الإعانات رغم أنه في علم الغيب متى تنتهي تلك الازمة وإلى متى تصمد ميزانية النقابة أمام تلك الأزمة.

وفي إطار مساعي نقابة المهن الموسيقية لاستئناف الموسيقيين عملهم عقد الفنان هاني شاكر اجتماعًا مع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة يرافقه وفد من مجلس النقابة تم خلاله مناقشة المذكرة التوضيحة لوجهة نظر النقابة بطلب بدء النشاط الموسيقي والغنائي، وضمت المذكرة أيضًا خطة النقابة في اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة، ولاقت المذكرة قبولا لدى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وتفهم وجهة نظر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والوفد المرافق وأن القرارات المقبلة سوف تراعي ماجاء بالمذكرة وأن الدولة تراعي في كل قراراتها الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وأنه سوف يكون هناك قرارات قريبا تخفف من وطأة الأزمة تدريجيًا حتى تعود الحياة إلى ماقبل الجائحة.