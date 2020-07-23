شكرا لقرائتكم خبر عن الوفاء بالجميل.. سارة نور الشريف تلتقى مجدى أبو عميرة بعد 21 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المخرجة الشابة سارة نور الشريف على تهنئة المخرج الكبير مجدى أبو عميرة على مسلسله الجديد "قوت القلوب"، والذى يواصل تصوير أحداث الجزء الثانى منه هذه الأيام، استعدادًا لعرضه على قناة الحياة خلال الأيام المقبلة، حيث أحضرت ابنة النجم الكبير الراحل تورتة كبيرة وذهبت لمصافحة المخرج الملقب بملك الدراما التليفزيونية، وذلك أثناء تصويره أحداث المسلسل ببيت نور "أستوديو نور الشريف"، عصر اليوم الأربعاء.

المفارقة أن سارة نور الشريف عملت كمساعدة مخرج مع المخرج الكبير مجدى أبو عميرة في مسلسل "الرجل الآخر"، والذى عرض عام 1999، وتولى بطولته والدها النجم الكبير الراحل نور الشريف ومعه النجمة الكبيرة ميرفت أمين، للكاتب الكبير مجدى صابر.

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جاء حرص سارة نور الشريف على الذهاب لـ"أستوديو والدها"، رغم قلة ذهابها إلى هناك، وقلة ظهورها بشكل عام، كنوع من الوفاء بالجميل للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، والذى قدمها في أولى تجاربها كمساعدة مخرج فى مسلسل "الرجل الآخر"، وهو العمل الذى حقق نجاح جماهيرى كبير للغاية، حيث كان هذا العمل موعد ميلاد مخرجة شابة جديدة، ولكن لم تكن الظروف مواتية لسارة بسبب ابتعادها عن عالم الإخراج، وانشغالها بإدارة أعمال والدها وأشياء أخرى.

وبسؤال المخرج الكبير مجدى أبو عميرة أكد لـ"الخليج 365"، أنه بالفعل فوجئ عصر اليوم الأربعاء بزيارة سارة نور الشريف ابنة النجم الكبير، لتباركه على هذا المسلسل، موضحًا أن سارة كانت بالفعل مساعدة إخراج موهوبة للغاية، حيث كان لها دور فعال في العديد من الإقتراحات التي قدمها في مسلسل "الرجل الآخر"، وتنبأ وقتها لها بمستقبل باهر، لكنها هى التي ابتعدت فترة طويلة عن الإخراج، معربًا عن أمنياته لها بالصحة والسعادة.

يذكر أن المخرج الكبير مجدى أبو عميرة استأنف خلال اليومين الماضيين الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى.