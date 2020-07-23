شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تكشف تفاصيل نجاتها من الغرق خلال تصوير أحد أفلامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن تعرضها للغرق خلال تصوير إحدى مشاهد فيلم "الغرقانة"، وهو ما ترتب عليه طلب الإسعاف، مما ضاعف من كرها للبحر الذى يلازمها منذ طفولتها.

وكتبت نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع إنستجرام: "البدوية وردة، فيلم الغرقانة، قصة حسن شاه، سيناريو وحوار مصطفى محرم، والمخرج محمد خان.. كدت أغرق بالفعل في أحد المشاهد مع الممثل أحمد توفيق وهو بيحاول يغرقني وعقب خروجي من الماء أسعفوني سريعا، وقد ضاعف هذا المشهد من عقدتي وكراهيتي للبحر والتي تلازمني منذ طفولتى، حيث كدت أتعرض لحادث غرق حقيقي وأنا طفلة".



الفنانة نبيلة عبيد عبر انستجرام

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وكانت النجمة نبيلة عبيد خاطبت متابعيها عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام برسالة بصوتها جاء ‏فيها: "مساء الخير والورد والفل والياسمين.. لكل حبايبى المتابعين لصفحتى.. أنا بشوف كل ‏تعليقاتكم.. أنا اللى برد عليها بنفسى".‏

وأضافت بلبلة فى رسالتها: "لو حد عنده سؤال عن الكتاب اللى بيتحضر باسم سينما نبيلة عبيد،‏يقدر يسأل.. أنا بحبكم قوى".‏

وكانت النجمة نبيلة عبيد قد أعلنت عن صدور كتاب قريبًا يرصد مشوارها الفنى من تأليف الباحث ‏والمؤرخ السينمائى محمود قاسم، يتناول استعراض مطول لجميع أفلامها فى السينما المصرية‎ .‎

ويضع الكاتب محمود قاسم اللمسات الأخيرة للانتهاء من كتابه "سينما نبيلة عبيد" ويتضمن ‏الكتاب رصدا لـ 86 فيلما سينمائيا لنجمة مصر الأولى، وفصول بأهم المخرجين الذين تعاونت ‏معهم فى أعمالها أبرزهم عاطف سالم وحلمى رفلة وأشرف فهمى والمخرج على عبد الخالق، ‏بالإضافة إلى كتّاب أفلامها وأهمهم إحسان عبد القدوس‎.‎