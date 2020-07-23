شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى عن إصابة الكلب الخاص بزوجته: أتمنى اتخاد موقف ضد الكلاب المفترسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب نجم الجيل تامر حسنى، بضرورة أتخاذ موقف واضح فى أي منطقة سكنية لحماية الأهالى والأطفال بشكل عام من الكلاب المفترسة، لأنه أصبح موقفا متكرر، ويأتى ذلك عقب اتهام الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسنى، أحد جيرانها بالتسبب فى تعرض كلبها للإصابة، بعد اعتداء الكلب الخاص به عليه، وحرر محضرا بقسم شرطة لشيخ زايد.

وكتب المطرب تامر حسنى، عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام:"توضيح لما نشر عبر أكثر من موقع وأتمنى اتخاذ موقف واضح من إدارة مدينة الربوة وأي منطقة سكنية في مصر لحماية الأهالي والأطفال بشكل عام، لأنه بقى موقف متكرر في كل مكان والموضوع بعيد كل البعد عن نوايا الجيران فهم بالتأكيد محترمون وهجوم الكلب الكبير لقتل الكلب الصغير تم فجأة دون علمهم، الخوف من تكرار الموقف مما يؤدى لاقدر الله لعواقب أكبر خصوصا وإن الكلاب المفترسة كانت غير موبوطه وبتجرى في الشارع طليقه".



تامر حسنى عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام

وكانت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسنى، اتهمت أحد جيرانها بالتسبب فى تعرض كلبها للإصابة، بعد اعتداء الكلب الخاص به عليه، وحرر محضرا بقسم شرطة لشيخ زايد، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

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تلقى قسم شرطة الشيخ زايد ثان، بلاغا من الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسنى، ذكرت فيه، أنها فوجئت بتعرض الكلب الخاص بها لهجوم من كلب مفترس ملك جارها،مما تسبب فى إصابة الكلب الخاص بها بعدة جروح نتج عنها وفاة الكلب الخاص بالفنانة بسمة، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2403، وباشرت النيابة التحقيق.