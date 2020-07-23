شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الطفل حسونى موهبة "أراب جوت تالنت" ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت عدد من المواقع الإخبارية العراقية والمصرية بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الطفل العراقى ‏حسين دريد التميمى والشهير بـ"حسونى" نجم الموسم الخامس من برنامج آرب جوت تالنت، وقالوا إن بسبب الوفاة ‏السمنة الزائدة.‎ ‎

وخرج حسين دريد التميمى فى مقطع فيديو ليرد على تلك الأخبار وينفى شائعة وفاته، مؤكدًا أن الصور والفيديوهات ‏المنتشرة للطفل المتوفى ليس له علاقة بها وأنها لطفل يشبهه ليس أكثر، مؤكدًا: "رجاء ما حدا ينشر صوري، صاير ‏اشتباه".‏

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يذكر أن حسين دريد شارك في كليب الفنان العراقي نور الزين ، ثم بعدها شارك في برنامج أرب جوت تالنت وأعجب ‏الحكام برقصه وخفة دمه وأشار الفنان أحمد حلمي إلى أن لدى حسوني مواهب أخرى لأنه خفيف الظل.