شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة الطفل حسونى موهبة "أراب جوت تالنت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت عدد من المواقع الإخبارية العراقية والمصرية بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الطفل العراقى حسين دريد التميمى والشهير بـ"حسونى" نجم الموسم الخامس من برنامج آرب جوت تالنت، وقالوا إن بسبب الوفاة السمنة الزائدة.
وخرج حسين دريد التميمى فى مقطع فيديو ليرد على تلك الأخبار وينفى شائعة وفاته، مؤكدًا أن الصور والفيديوهات المنتشرة للطفل المتوفى ليس له علاقة بها وأنها لطفل يشبهه ليس أكثر، مؤكدًا: "رجاء ما حدا ينشر صوري، صاير اشتباه".
يذكر أن حسين دريد شارك في كليب الفنان العراقي نور الزين ، ثم بعدها شارك في برنامج أرب جوت تالنت وأعجب الحكام برقصه وخفة دمه وأشار الفنان أحمد حلمي إلى أن لدى حسوني مواهب أخرى لأنه خفيف الظل.
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