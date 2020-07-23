شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعرض عبد الرحمن أبو زهرة لأزمة صحية.. أسرته تجيب لـ"تلفزيون الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان مفيد عاشور، زوج ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أنه لا صحة إطلاقا لما نشر حول تعرض الفنان أبو زهرة لأزمة صحية أثناء تواجده في الساحل الشمالى لإجراء لقاء لأحد البرامج التلفزيونية، وشعوره بدوار ودوخة ونلقه لمستشفى لتلقى علاج.
وأكد الفنان مفيد عاشور فى تسجيل صوتى لـ"تلفزيون الخليج 365"، أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لم يسافر نهائيا إلى الساحل الشمالى، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يتوجه بالفعل إلى الساحل ولكنه نظرا لشعوره بألم في الأذن الوسطى قام بإلغاء السفر للساحل الشمالى، لافتا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة ومتواجد الآن في منزله بالقاهرة.
وقال زوج ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة غير مقبول.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تعرض عبد الرحمن أبو زهرة لأزمة صحية.. أسرته تجيب لـ"تلفزيون الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.