شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعرض عبد الرحمن أبو زهرة لأزمة صحية.. أسرته تجيب لـ"تلفزيون الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان مفيد عاشور، زوج ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أنه لا صحة إطلاقا لما نشر حول تعرض الفنان أبو زهرة لأزمة صحية أثناء تواجده في الساحل الشمالى لإجراء لقاء لأحد البرامج التلفزيونية، وشعوره بدوار ودوخة ونلقه لمستشفى لتلقى علاج.

وأكد الفنان مفيد عاشور فى تسجيل صوتى لـ"تلفزيون الخليج 365"، أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لم يسافر نهائيا إلى الساحل الشمالى، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يتوجه بالفعل إلى الساحل ولكنه نظرا لشعوره بألم في الأذن الوسطى قام بإلغاء السفر للساحل الشمالى، لافتا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة ومتواجد الآن في منزله بالقاهرة.

وقال زوج ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة غير مقبول.

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