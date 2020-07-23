شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرحمن أبو زهرة: والدى بصحة جيدة ولم يسافر إلى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد أبو زهرة، لـ"الخليج 365"، إن والده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يوجد بمنزله ويتمتع بصحة جيدة، وكل ما نشر عنه لا صحة له.
وقال أحمد أبو زهرة: "والدي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بصحة جيدة وبخير ولم يسافر إلى الساحل الشمالي كما قيل.. ولم يصور برنامجا، ولم يتعب أثناء البرنامج.. والحقيقة لم يحدث أي شيء من هذا، والدي كان يخطط فعلا للسفر ولكنه غير رأيه في آخر لحظة بعد أن شعر بإرهاق بسيط جدا، بسبب ما حدث له في الفترة الأخيرة.. ونطمئن جمهوره ونشكر كل محبيه الذين يسألون عليه باستمرار، نشكرهم ونطمأنهم أنه بخير والحمد لله".
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