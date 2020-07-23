شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض The Old Guard..تشارليز ثيرون تتعافى من 3 عمليات جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية تشارليز ثيرون مؤخرًا أنها اضطرت إلى الخضوع لثلاث عمليات جراحية بعد تصوير أحدث أفلامها The Old Guard، لكن يبدو أن تشارليز ثيرون قد تعافت وهي في حالة معنوية جيدة، حيث ظهرت وهي ذهبت تتسوق في لوس أنجلوس، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 44 عامًا ببدلة سوداء أنيقة، وكان تسوقها بحثًا عن الزهور.

وكانت تشارليز قد اصيبت بتمزق ، لدرجة أنها اضطرت إلى تصوير مشاهد ركبت فيها حصانًا بينما كانت غير قادرة على استخدام يدها بشكل صحيح.





وكانت قد كشفت شبكة Netflix أن فيلم The Old Guard هو واحد من أكثر الأفلام الأصلية مشاهدة على الإطلاق.

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وطرح الفيلم في 10 يوليو الجارى على المنصة، ووصلن مدته إلى ساعتين، والذي تم تصوير جزء كبير منه بـ مدينة مراكش بالمغرب، فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة التى قام بتأليفها جريج روكا، ومن إخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.

ويدورالفيلم حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندى (تشارليزثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم.

وحين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندى ونايل (كيكى لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التى يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.