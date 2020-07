شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم فيلم تشارليز ثيرون الجديد The Old Guard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الممثلة العالمية تشارليز ثيرون الجديد The Old Guard، الحصول على تقييم 81% على موقع Rotten Tomatoes، وذلك من قبل 212 ناقد حول العالم، العمل استطاع أن يستحوذ على أنظار الكثير من متابعى الشبكة حول العالم، ودخل فى قائمة لأكثر 10 أفلام أصلية تم مشاهدتها على الإطلاق، بعدما شاهد الفيلم 72 مليون أسرة في الأسابيع الأربعة الأولى، حيث طرح العمل في 10 يوليو الجارى.

ووصلت مدته إلى ساعتين، والذي تم تصوير جزء كبير منه بـ مدينة مراكش بالمغرب، يشار إلى أن التصوير في المغرب قد استغرق ما يزيد عن أسبوعين وشارك فيه مجموعة كبيرة من أطقم العمل المحلية كجزء من فريق عمل الفيلم أثناء التصوير في المغرب.

وتظهر في فيلم The Old Guard مدينة مراكش التي يزورها أبطال الفيلم ضمن سياق العمل، كما تم ايضاً تصوير المشاهد الخاصة بأفغانستان وأفريقيا في مناطق متنوعة بالمغرب، حيث تم التصوير في العديد من المعالم البارزة بـ مراكش.

كما قامت نتفليكس بالاستعانة بمصممين من الوطن العربي لتصميم نسخة محلية من البوستر الخاص بالفيلم، وذلك لـ عكس قصة الفيلم وتواجد أبطال الفيلم في مراكش، وحاز فيلم The Old Guard على إعجاب الكثير من متابعى الفن العالمى.

Advertisements

ويدورالفيلم حول مجموعة سرية ومترابطة من المرتزقة بقيادة المحاربة أندى (تشارليزثيرون) يتمتعون بقدرات غامضة تمنعهم من الموت، ويحاربون منذ قرون لحماية العالم.

وحين يتم تعيين هذا الفريق لأداء مهمة طارئة، وتتعرض قدراتهم الخارقة فجأة للخطر، فإن الأمر يعود إلى أندى ونايل (كيكى لاين) أحدث الجنود انضماماً للفريق، لمساعدة المجموعة على مواجهة التهديدات التى يفرضها هؤلاء الذين يحاولون نسخ قدراتهم والتربح من ورائها مهما كلف الثمن.

فيلم The Old Guard مقتبس عن سلسلة الروايات المصورة التى قام بتأليفها جريج روكا، ومن إخراج جينا برينس بايثوود، مخرجة أفلام LOVE & BASKETBALL, BEYOND THE LIGHTS.