شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار تركي آل الشيخ يدعو الفنان المصري عبدالرحمن أبوزهرة للمشاركة في فيلمه: "شرفنا ووافق على الورق" والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 يوليه 2020 دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، الفنان المصري القدير عبدالرحمن أبوزهرة بالانضمام إلى فيلمه السينمائي الجديد.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بتشرف إن الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة يكون ليه دور في الفيلم اللي شغال عليه الآن.. إذا شرفنا ووافق على الورق".

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